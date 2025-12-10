Miksi Savonlinnan perhesurmaa tutkitaan tappoina? Sitä ihmettelevät myös Rikospaikan asiantuntijat.

Savonlinnan Louhella itsenäisyyspäivän aamuna tapahtuneessa traagisessa tulipalossa kuoli nuori äiti ja hänen kolme pientä lastaan.

Poliisi epäilee lasten 22-vuotiasta isää neljästä taposta ja törkeästä tuhotyöstä.

Laajasti ihmetystä on herättänyt se, miksi tekoa ei tutkita neljänä murhana, vaan neljänä tappona.

Tapauksen tutkinnanjohtaja Teemu Värtinen kertoi aiemmin MTV Uutisille, että rikosnimikkeet on pohdittu ja päätetty yhdessä syyttäjän kanssa.

Rikospaikan Murharyhmän kokeneet poliisit ja asianajaja kummastelevat myös rikosnimikkeitä.

– Tekninen tutkinta ja oikeuslääketieteelliset tutkimukset ovat keskiössä tällaisessa tutkinnassa. Jos ajatellaan, että siellä on kolme lasta, niin murha ulkopuolelta tarkasteltuna olisi ehkä pätevämpi rikosnimike, keskusrikospoliisista eläköitynyt rikosylikomisario Tero Haapala sanoo.

– Ihmettelen suuresti näitä rikosnimikkeitä. Olen hoitanut monta sellaista juttua, joissa on sytytetty tulipalo ja tapausta on tutkittu murhan yrityksenä tai murhana. Toisen surmaaminen polttamalla tai tukehduttamalla on aina julmaa ja raakaa. Lisäksi, kun asianomistajina ovat pienet puolustuskyvyttömät lapset, niin teko on varmasti myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, asianajaja Kari Eriksson toteaa.