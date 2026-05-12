Kirjoja kirjoittaneen miehen epäillään murhanneen kuvataitelijavaimonsa.

Kotkalaismiestä vaaditaan vangittavaksi viikonloppuna tapahtuneesta henkirikoksesta.

Murhasta epäilty on 1970-luvulla syntynyt mies, joka on päivätöidensä ohella kirjoittanut useamman kirjan. Hän on pyrkinyt vaikuttamaan myös paikallispolitiikassa ja on kirjoittanut mielipiteellisiä tekstejä.

Rikoksen uhri on MTV Uutisten tietojen mukaan miehen venäläistaustainen vaimo, joka on tehnyt uransa kuvataiteen saralla. He asuivat samassa osoitteessa.

Miestä vaaditaan vangittavaksi Kymenlaakson käräjäoikeudessa keskiviikkoaamuna. Poliisi on ilmoittanut tiedottavansa tapauksen tutkinnasta keskiviikkona.

Lue myös: Miehen epäilleen murhanneen naisen Kotkassa

Poliisi: Tekotavan perusteella murha

Poliisi on aiemmin kertonut, että se epäilee miehen tappaneen keski-ikäisen naisen lauantain ja sunnuntain välisenä yönä yksityisasunnossa Kotkan Karhuvuoressa. Poliisi sai tapahtuneen tietoonsa hätäkeskukseen tulleen puhelun kautta.

Poliisi tutkii henkirikosta murhana sen tekotavan ja kokonaisarvostelun perusteella, mutta ei ole kommentoinut rikoksen tekovälinettä julkisuuteen. Suomessa tekoa voidaan pitää murhana esimerkiksi silloin, kun se on tekotavaltaan erityisen raaka tai julma.

Poliisi on kertonut kuulustelleensa miestä, ja virkavallalla on tiedossaan tapahtumien kulku pääpiirteissään. Miehen kerrotaan toimineen yhteistyössä poliisin kanssa.

1:40