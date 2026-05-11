Poliisi epäilee, että kotkalainen mies tappoi kumppaninsa Kotkassa viikonloppuna.

Poliisi kertoi eilen ottaneensa kiinni miehen, jota epäillään lauantain ja sunnuntain vaihteessa tapahtuneesta murhasta.

Nyt poliisi kertoo, että miestä epäillään keski-ikäisen naisen murhasta. Mies ja nainen olivat poliisin käsityksen mukaan keskenään parisuhteessa.

Epäilty rikos tapahtui yksityisasunnossa Kotkan Karhuvuoressa. Poliisi sai tapahtuneesta tiedon hätäkeskukseen soitetun puhelun ansiosta.

Poliisi kertoo epäilevänsä asiassa murhaa rikoksen tekotavan ja kokonaisarvostelun perusteella. Tekovälinettä poliisi ei julkisuudessa kommentoi.

Poliisi kertoo epäiltyä kuulustellun ja poliisilla olevan tiedossaan tapahtumien kulku pääpiirteissään. Epäillyn kerrotaan toimineen yhteistyössä poliisin kanssa esitutkinnan aikana ja häntä tullaan vaatimaan vangittavaksi.

Epäillyllä ei poliisin tietojen mukaan ole rikollista entisyyttä.

