Neljän kuolleen italialaissukeltajien ruumiiden nosto on alkanut Malediiveilla Etelä-Aasiassa.
Torstaina kadonneiden sukeltajien ruumiit löysi maanantaina kolmen suomalaissukeltajan ryhmä. Kaksi kuolleista sukeltajista on paikallismedian mukaan jo saatu nostettua.
Huomenna on tarkoitus nostaa vielä kaksi muuta ruumista.
Viiden sukeltajan ryhmä katosi viime torstaina kesken luolasukelluksen Vaavun atollilla. Yhden sukeltajan ruumis löydettiin torstaina luolan suulta.
Ruumiit löytäneet suomalaissukeltajat ovat osa kansainvälistä Divers Alert Network -ryhmää.
Nämä suomalaiset lähetettiin noutamaan italialaiset kuolleet sukeltajat.Kuva: DAN Europe