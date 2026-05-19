Sekä viranomaisilla että kansalaisilla on viime perjantain perusteella petrattavaa drooniuhkatilanteissa, arvioi puolustusvaliokunta.

Varhain viime perjantaina Uudellemaalle annettiin vaaratiedote mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista. Myöhemmin viranomaiset tiedottivat, ettei drooneja lopulta suuntautunut Suomeen lainkaan.

Eduskunnan puolustusvaliokunta kuuli tänään asiaan liittyen muun muassa puolustusministeri Antti Häkkästä (kok.), sisäministeri Mari Rantasta (ps.), Ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Timo Herrasta ja pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakkaa sisäministeriöstä.

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto (kok.) ja varapuheenjohtaja Mikko Savola (kesk.) puhuivat lehdistölle kokouksen jälkeen.

Autto kertoi pitävänsä valitettavana, ettei tieto drooniuhasta tai sen päättymisestä tavoittanut kaikkia niin kuin sen olisi pitänyt.

– Käytiin vakava keskustelu siitä, että viranomaisten täytyy jatkossa pystyä parempaan, Autto sanoi.

Tilaisuudessa muistutettiin, että jos vaaratiedotteen saa, sitä on aina noudatettava.

– Nyt tuntuu olevan kansalaisillakin epäselvyyttä siitä, kuinka toimia. Silloin ei ulkoiluteta koiraa tai lähdetä työpaikalle, puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mikko Savola korosti.

– Toki myös työpaikkojen ja varsinkin julkisten organisaatioiden tulisi käydä nyt läpi ohjeistukset, että jos vaaratiedotteita tulee, niin kuinka silloin toimia. Tässä varmasti tarvitaan myös meiltä valtionhallinnon puolelta tarkempaa ohjeistusta, Savola totesi.