Tämä Savonlinnan epäillystä perhesurmasta tiedetään – yksi erityinen ihmetyksen aihe 15:30 Katso keskustelu videolta: Miksi Savonlinnan tragediassa epäillään tappoja eikä murhia? Julkaistu 46 minuuttia sitten Leo Jaakkonen leo.jaakkonen@mtv.fi Tiia Palmén tiia.palmen@mtv.fi Pekka Lehtinen pekka.lehtinen@mtv.fi Moni asia on vielä vailla vastauksia Savonlinnan tragediassa. Asiantuntijoita ihmetyttävät erityisesti tapauksen rikosnimikkeet. Kolme pientä lasta sekä heidän 20-vuotias äitinsä kuolivat omakotitalon palossa Savonlinnan Louhella varhain itsenäisyyspäivänä. Lasten 22-vuotiasta isää epäillään palossa kuolleiden lasten ja heidän äitinsä tapoista. Hän kiistää rikokset. Miten tapahtumat etenivät? Tulipalosta epäilty mies väittää, että lasten äiti olisi herättänyt hänet tulipalon sytyttyä. Hän kertoo päässeensä paloa pakoon. Poliisi sai hälytyksen tulipalosta itsenäisyyspäivän aamuna kahdeksan aikaan. MTV Uutisten tietojen mukaan epäilty osallistui naapurin soittamaan hätäpuheluun. Kaikki kuolleet löytyivät omakotitalon samasta huoneesta. Poliisi ei ole kommentoinut, mistä huoneesta kuolleet löydettiin ja oliko huoneen ovi lukittu. Poliisi epäilee paloa tahallaan sytytetyksi. Rikostutkinnassa selvitetään, onko tulipalon sytyttämisessä käytetty paloherkkiä aineita. Lue myös: "Tähtisilmäni lähti": Savonlinnan palossa kuolleen äidin isä oli heidän luonaan vielä edellisiltana – ihmetteli epäillyn isän käytöstä Mitä tapauksen osapuolista tiedetään? Epäilty on tulipalossa kuolleen naisen puoliso ja lasten isä. Hän ei ollut kirjoilla palotalossa. Mies on taustaltaan romani. Asia uutisoidaan, sillä Savonlinnan romaniyhdistys haluaa irtisanoutua tapahtumista, joista käydään vilkasta verkkokeskustelua. Yhdistyksestä kerrotaan MTV Uutisille, että epäilty ei kuulunut heidän yhdistykseensä tai "elänyt romanikulttuurin elämää".





20-vuotias nainen asui omakotitalossa kolmen pienen lapsensa kanssa. Kuolleet lapset olivat juuri kolme vuotta täyttäneet kaksospojat ja 1-vuotias poika.

Lasten äiti ja isä olivat olleet yhdessä runsaat viisi vuotta vuodesta 2019 lähtien. He eivät olleet kihloissa tai naimisissa.

Kuolleen äidin sisko kuvaili MTV Uutisille häntä hyväsydämiseksi, järkeväksi sekä tarmokkaaksi ja kiltiksi ihmiseksi.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

MTV Uutiset julkaisee kuolleen äidin, Saran, kuvan perheen luvalla.

Mistä kuolleiden lasten isää epäillään?

22-vuotias mies vangittiin keskiviikkona Etelä-Savon käräjäoikeudessa todennäköisin syin epäiltynä neljästä taposta ja törkeästä tuhotyöstä.

Rikosnimike tappo on herättänyt ihmetystä. Esimerkiksi MTV:n Rikospaikka-ohjelman Murharyhmän kokeneet poliisit ja asianajaja kummastelevat rikosnimikkeitä.

– Jos ajatellaan, että siellä on kolme lasta, murha ulkopuolelta tarkasteltuna olisi ehkä pätevämpi rikosnimike, keskusrikospoliisista eläköitynyt rikosylikomisario Tero Haapala kommentoi.

Rikosnimikettä hämmästelee myös rikosoikeuden professori Matti Tolvanen. Hän pohti MTV Uutisille, voisiko kyse olla jonkinlaisesta laiminlyöntirikoksesta, joka on katsottu tapoksi.

Tilanne voisi olla tämä, jos uhrit olisi jätetty apua antamatta palavaan taloon. Tällaisia laiminlyöntirikoksia voisivat olla heitteillejättö tai pelastustoimien laiminlyönti.

Poliisi kuitenkin epäilee, että palo on tahallaan sytytetty.

Jos pystytään osoittamaan, että epäilty on sytyttänyt palon tahallaan ja lähtenyt talosta pois, ei kyseessä voi olla muu rikosnimike kuin murha, Tolvanen totesi.

Millainen on epäillyn tekijän rikostausta?

Epäillyllä on aiempaa rikostaustaa. Mies on tuomittu lastensa äidin vuosina 2022 ja 2023 tapahtuneista pahoinpitelyistä.

Vuonna 2023 mies tuomittiin raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Rikokset tapahtuivat syyskuussa 2019, jolloin mies oli 16-vuotias.

Mies on myös tuomittu useamman kerran ajo-oikeudetta ajamisesta, viimeksi tänä vuonna.