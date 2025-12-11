Moni asia on vielä vailla vastauksia Savonlinnan tragediassa. Asiantuntijoita ihmetyttävät erityisesti tapauksen rikosnimikkeet.
Kolme pientä lasta sekä heidän 20-vuotias äitinsä kuolivat omakotitalon palossa Savonlinnan Louhella varhain itsenäisyyspäivänä.
Lasten 22-vuotiasta isää epäillään palossa kuolleiden lasten ja heidän äitinsä tapoista. Hän kiistää rikokset.
Miten tapahtumat etenivät?
Tulipalosta epäilty mies väittää, että lasten äiti olisi herättänyt hänet tulipalon sytyttyä. Hän kertoo päässeensä paloa pakoon.
Poliisi sai hälytyksen tulipalosta itsenäisyyspäivän aamuna kahdeksan aikaan. MTV Uutisten tietojen mukaan epäilty osallistui naapurin soittamaan hätäpuheluun.
Kaikki kuolleet löytyivät omakotitalon samasta huoneesta. Poliisi ei ole kommentoinut, mistä huoneesta kuolleet löydettiin ja oliko huoneen ovi lukittu.
Poliisi epäilee paloa tahallaan sytytetyksi. Rikostutkinnassa selvitetään, onko tulipalon sytyttämisessä käytetty paloherkkiä aineita.
Lue myös: "Tähtisilmäni lähti": Savonlinnan palossa kuolleen äidin isä oli heidän luonaan vielä edellisiltana – ihmetteli epäillyn isän käytöstä
Mitä tapauksen osapuolista tiedetään?
Epäilty on tulipalossa kuolleen naisen puoliso ja lasten isä. Hän ei ollut kirjoilla palotalossa.
Mies on taustaltaan romani. Asia uutisoidaan, sillä Savonlinnan romaniyhdistys haluaa irtisanoutua tapahtumista, joista käydään vilkasta verkkokeskustelua. Yhdistyksestä kerrotaan MTV Uutisille, että epäilty ei kuulunut heidän yhdistykseensä tai "elänyt romanikulttuurin elämää".