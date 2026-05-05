Epäilty on esitutkinnassa kiistänyt henkirikoksen.
Lounais-Suomen poliisi on saanut valmiiksi Raumalla joulukuussa 2023 tapahtuneen epäillyn henkirikoksen esitutkinnan. Poliisi epäilee keski-ikäistä miestä taposta.
Keski-ikäinen mies löytyi asunnostaan Lehtikuusentieltä menehtyneenä 20.12.2023. Miehen omainen oli ilmoittanut poliisille, ettei hän saanut yhteyttä mieheen, ja poliisi meni tarkistamaan asuntoa. Asiaa alettiin tutkia epäiltynä tappona.
Esitutkinnassa kuultu kymmeniä
Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kimmo Hiltula Lounais-Suomen poliisista kertoo, että poliisi on kuulustellut esitutkinnassa kymmeniä henkilöitä.
– Kolmea heistä on kuulusteltu rikoksesta epäillyn asemassa. Heistä yhden osalta asia siirtyy syyteharkintaan epäiltynä tappona ja maksuvälinepetoksena, Hiltula sanoo.
Rikoksesta epäilty on keski-ikäinen raumalainen mies. Poliisi epäilee miehen kohdistaneen uhriin kuolemaan johtanutta väkivaltaa uhrin asunnossa.
Poliisi: Motiivina raha-asiat
Teosta epäillyn miehen epäillään myös siirtäneen uhrin tililtä rahaa omalle tililleen ilman uhrin suostumusta.
– Uhri ja teosta epäilty mies olivat säännöllisesti tekemisissä, ja teon motiivin taustalla epäillään olevan heidän välisiä raha-asioitaan, Hiltula sanoo.
Mies on ollut esitutkinnassa pidätettynä. Hän on esitutkinnassa kiistänyt henkirikoksen ja kertonut, ettei ole aiheuttanut uhrin kuolemaa.
Asia siirtyy seuraavaksi syyteharkintaan.