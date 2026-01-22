Lentoyhtiön mukaan irtoaminen johtui mekaanisesta ongelmasta.
United Airlinesin matkustajakoneen etulaskutelineestä irtosi pyörä laskeutumisen yhteydessä Orlandon kansainvälisellä lentokentällä sunnuntaina.
Jutun videolla näkyy, kuinka kone pomppaa takapyörien osuessa kiitotiehen, minkä jälkeen myös etupyörät koskettavat kiitotietä. Tämän jälkeen toinen etupyöristä irtoaa ja vierii kiitotien viereiselle nurmikolle.
Lentoyhtiö kertoo brittiläiselle The Independent ‑lehdelle, että irtoaminen johtui "laskeutumisen yhteydessä ilmenneestä mekaanisesta ongelmasta".
Yhtiön mukaan koneessa olleet matkustajat kuljetettiin bussilla terminaaliin, eikä kenenkään kerrota loukkaantuneen.
Yhdysvaltain ilmailuhallinto (FAA) totesi lehden mukaan lausunnossaan, että "lentokone vaurioitui rajussa laskeutumisessa".
FAA kertoo tutkivansa tapausta.