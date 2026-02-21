Onnettomuus tapahtui Yhdysvaltain Pennsylvaniassa maaliskuussa 2025. Lentäjä menetti koneen hallinnan pian nousun jälkeen.
Pienkone syöksyi maahan Yhdysvaltain Lititzissa, Pennsylvanian osavaltiossa lentäjän menetettyä koneen hallinnan. Kone törmäsi parkkipaikalle jätettyihin autoihin ja roihahti tuleen aiheuttaen paksun ja mustan savupatsaan.
Koneen kyydissä oli viisi ihmistä, jotka kaikki selvisivät onnettomuudesta hengissä. Kaikki kuljetettiin sairaalaan. Heistä kaksi loukkaantui vakavammin ja muut lievemmin.
Lue myös: Keuruun Hawk-turman tutkinta valmis: Tässä syy onnettomuuteen
Yhdysvaltain viranomaiset tutkivat onnettomuuden syytä. Raportin mukaan koneen lentäjä kuuli nousukiidon aikana kovan pamauksen ja huomasi matkustamon oven auenneen koneen irrottua maasta.
Lisäksi onnettomuutta pahensi koneen ylipaino ja hidas nopeus. Etupenkillä istunut matkustaja kertoi pitäneensä ovea kiinni lennon aikana.