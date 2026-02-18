Suhoi Superjet 100 -koneen oli määrä olla Venäjän nousevan siviili-ilmailuteollisuuden jalokivi. Toisin kävi.

MTV Uutiset kertoi aiemmin, että Venäjän lentoturvallisuus on vaarassa. Lännen Ukrainan sodan takia Venäjälle asettamat pakotteet estävät venäläisiä lentoyhtiöitä hankkimasta koneiden varaosia.

Venäjä on investoinut valtavia rahasummia kansainvälisten ilmailupakotteiden kiertämiseen, mistä tuorein esimerkki on sopimus Suhoi Superjet SJ-100 -koneiden valmistamisesta Intiassa.

Suhoi Superjet 100 -kone vuonna 2024 Pietarin Pulkovon lentokentällä./All Over Press

Ilmailulehti Aerotime kertoi viime lokakuussa, että Intian valtion omistama ilmailu- ja avaruusteollisuuden valmistaja Hindustan Aeronautics allekirjoitti sopimuksen venäläisen vastineensa United Aircraft Corporationin kanssa Suhoi Superjet 100 -lentokoneiden (SSJ 100) tuotannosta Intiassa.

Tämä on ensimmäinen kerta lähes neljään vuosikymmeneen, kun siviili-ilmailukoneita valmistetaan lisenssillä Intiassa, kirjoittaa The Eurasian Times.

Lähes sata onnettomuutta

Noin sadan matkustajapaikan SSJ 100 on suunniteltu ensisijaisesti maan sisäiseen lentoliikenteeseen, joka on Intialle tärkeää, kun se pyrkii parantamaan kotimaan lentoyhteyksiä.

SSJ 100 -koneiden turvallisuus on kuitenkin herättänyt ilmailupiireissä huolta.

SSJ 100 on suhteellisen uusi tulokas ilmailualalla, sillä se otettiin viralliseen käyttöön vasta huhtikuussa 2011. Tuossa lyhyessä ajassa lentokone on ollut osallisena 95 lento-onnettomuudessa, joista viisi johti koneen täydelliseen tuhoutumiseen, kirjoittaa Aerotime.

Loppuraporttien mukaan lähes 57 prosenttia SSJ 100 -koneiden lento-onnettomuuksista johtui koneen teknisestä viasta.

Ei tarkkoja tietoja

Arvioiden mukaan Venäjällä on käytössä reilut 200 Suhoi Superjet SJ-100 -konetta. Aerotimen mukaan viisi rungon menetystä niin pienestä laivastosta on 11 prosenttia eli merkittävä määrä.

Vertailun vuoksi, Boeing 727 tunnetaan konetyypistä, jolla on eniten rungon menetyksiä länsimaisista koneista: 120 konetta on menetetty onnettomuuksissa, terrori-iskuissa ja muissa tapahtumissa. Boeingilla on kuitenkin 1 832 koneen laivasto, joten prosentuaalisesti puhutaan reilun kuuden prosentin runkomenetyksistä.

Todellisuudessa onnettomuuksia SSJ-100 -koneilla saattaa olla enemmänkin, mutta Ukrainan sodan alkamisen jälkeen venäläisistä lentoyhtiöistä ei ole ollut paljon tietoa saatavilla.

Venäjän laajamittaisen hyökkäyksen jälkeen helmikuussa 2022, venäläiset lentoyhtiöt poistettiin alliansseista sekä erotettiin jäsenjärjestöistä ja venäläiset puolestaan lopettivat ilmailutiedon jakamisen lännen kanssa, Aerotime kirjoittaa.

0:19 Katso video: Suhoi Superjet 100 -kone syöksyi maahan Moskovan lähellä heinäkuussa 2024.

Historia toistaa itseään

Ilmailualan asiantuntijan, professori Stephen Wrightin mukaan Neuvostoliiton aikana Venäjä tunnettiin joistakin teknologisista edistysaskelista ilmailualalla. Yksi esimerkki tästä edistysaskeleesta oli TU-144-supersonic-matkustajakone.

Kyseinen lentokonemalli tosin joutui vakavaan onnettomuuteen Pariisin ilmailunäyttelyssä 3. kesäkuuta 1973, kun se hajosi ilmassa. Kaikki matkustajakoneessa olleet kuolivat ja lisäksi kahdeksan maassa ollutta ihmistä kuoli ja kymmeniä loukkaantui.

Onnettomuus johti Wrightin mukaan TU144-lentokoneen tuotannon lopettamiseen.

Suhoi Superjet SJ-100 -koneelle tapahtui lähes identtinen onnettomuus 9. toukokuuta 2012 pian sen käyttöönoton jälkeen, kertovat lukuisat mediat.

Kone oli viemässä potentiaalisia asiakkaita, henkilökuntaa ja toimittajia esittelylennolle Indonesian yli, kun kone törmäsi Salak-vuoreen. Kaikki koneessa olleet 45 ihmistä kuolivat.

Lento-onnettomuuden tutkinnan tuloksena todettiin, että lentäjä oli ollut hajamielinen ja jättänyt huomiotta maastovaroitusjärjestelmän hälytykset onnettomuuden tapahtuessa.