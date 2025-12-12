Onnettomuus tapahtui, kun laskuvarjohyppääjän varavarjon kahva takertui lentokoneeseen ja avautui näin vahingossa.

Australian liikenneturvallisuusvirasto (eng. Australian Transport Safety Bureau) eli ATSB julkaisi torstaina videon, jossa näkyy, kun laskuvarjohyppääjän varavarjo jää kiinni koneen pyrstöön.

Onnettomuus tapahtui syyskuun 20. päivä Australian Queenslandin osavaltiossa, Tullyn lentokentällä.

Tapauksesta ovat uutisoineet useat mediat, kuten CNN ja BBC.

Viraston selvityksen mukaan onnettomuus tapahtui, kun laskuvarjohyppääjän varavarjon kahva takertui lentokoneeseen ja avautui näin vahingossa. Varavarjo takertui lentokoneen pyrstöön ja hyppääjä jäi pinteeseen.

Viraston julkaiseman raportin mukaan laskuvarjohyppääjä, jota raportissa kutsutaan nimellä "P1", onnistui leikkaamaan itsensä irti koneesta mukanaan olleen veitsen avulla.

Viraston mukaan hyppääjä onnistui selvittämään köydet ja saamaan varjon kutakuinkin hallintaansa ennen laskeutumista. Hän selvisi lievillä vammoilla.

