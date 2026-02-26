Lento myöhästyi lopulta neljä tuntia ylimääräisen ihmisen päästyä Finnairin koneeseen Helsinki-Vantaalla.
Ylimääräinen ihminen pääsi tänään Finnairin New Yorkin lennolle Helsinki-Vantaan lentokentällä. Näin kerrotaan STT:lle Finnairin viestinnästä.
Kyseessä oli Finnairin lento AY015, jonka aikataulun mukaan piti lähteä New Yorkiin iltapäivällä hieman ennen kello viittä.
Ylimääräinen ihminen oli päässyt koneeseen lähtöportilta virkailijoiden ohi, minkä henkilökunta oli huomannut. Hänet siirrettiin pois koneesta poliisin avustuksella.
Lento myöhästyi lopulta yli neljä tuntia. Lento oli Finnairin viestinnän mukaan jo alun perin hieman myöhässä huoltotoimenpiteiden vuoksi.
Finnairin viestinnän mukaan tilanteesta ei aiheutunut uhkaa muille matkustajille.
Poliisi tutkii tällä hetkellä tapausta.
Asiasta uutisoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.