Mikä kaikki vaikuttaa siihen, minne ja mitä kautta lentoyhtiöt meitä kuljettavat? Finnair avaa lentosuunnittelunsa prosesseja Viiden jälkeen -ohjelmalle.

Viime vuosien maailmanpoliittiset tapahtumat ovat muovanneet lentoreittimme uusiksi, mutta konkreettisten maantieteellisten reittien lisäksi lentoyhtiöiden täytyy ottaa monia muitakin asioita huomioon suunnitellessaan uusien kohteiden avaamista.

– Ensin tietysti katsomme matkustajavirtoja – meillä on paljon dataa käytettävissä. Samaan aikaan saamme todella paljon palautetta asiakkailtamme, eli vapaa-ajanmatkustajilta, liikematkustajilta ja matkatoimistokumppaneiltamme. Sen jälkeen katsomme kilpailutilannetta. Arvioimme myös operatiivisia seikkoja, eli esimerkiksi katsomme, että meillä on lentoluvat ja lento-oikeudet kunnossa, selittää Finnairin myynnistä vastaava johtaja Jenni Suomela MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Tyypillisesti yhden uuden kohteen suunnittelussa voi kestää jopa kahdesta kolmeen vuotta, ja suunnittelijoilla on samanaikaisesti pöydällään jopa 50–70 erilaista vaihtoehtoa.

Lopullinen päätös tehdään kannattavuuden perusteella.

– Meillä on todella paljon markkinadataa siitä, miten markkinavirrat käyttäytyvät.

– Esimerkiksi Rovaniemi-Tromssa-reitillä näimme datasta, että tällä reitillä liikkui paljon asiakkaita. Kun lanseerasimme reitin, se oli todella suosittu. Matkustajaprofiili reitillä on todella monipuolinen: siellä on paikallisia, liikematkustajia mutta myös globaalisti todella laajasti asiakkaita meidän verkostostamme, Suomela sanoo.