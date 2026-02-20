Onnettomuuden syynä oli moottorivika, mutta tarkka syntymekanismi jäänee pimentoon.

Ilmavoimat kertoo, että Keuruun vuoden 2023 Hawk-lento-onnettomuuden tutkinta on valmistunut viimein.

Keuruulla tapahtui toukokuussa 2023 onnettomuus, jossa Ilmavoimien Hawk-harjoituskone syöksyi maahan. Kyydissä olleet ilmataistelun lennonopettaja ja lento-oppilas pelastuivat käyttämällä heittoistuimia. He selvisivät tapahtuneesta pienin ruhjein, mutta kone tuhoutui maahansyöksyssä.

Puoli tuntia lentoonlähdön jälkeen koneen moottori oli sammunut. Ohjaajat olivat yrittäneet käynnistää moottoria uudelleen, mutta tuloksetta. Noin 30 Ilmavoimien Hawk-suihkuharjoituskonetta oli turman jälkeen yli kuukauden kestäneessä lentokiellossa.

Onnettomuuden syyksi paljastui hyvin pian vika moottorissa. Alkuun onnettomuustutkinnan arvioitiin kestävän joitain viikkoja.

Ilmavoimien mukaan tutkinta osoittautui kuitenkin teknisesti monimutkaiseksi ja haastavaksi. Tutkintaan osallistui tutkintaryhmän lisäksi kotimaisia ja moottorivalmistajan asiantuntijoita.

Tutkinnan perusteella onnettomuuden syy oli koneen suihkumoottorin matalapaineahtimen LPC2-siiven katkeaminen lennon aikana. Onnettomuuteen johtaneen vaurion syntymiseen löydettiin joitain vaikuttavia tekijöitä, mutta tutkintaryhmän mukaan ajankohtaa ja monimutkaista syntymekanismia ei pystytä täysin varmasti määrittämään.

Tutkintaryhmä teki tutkinnan perusteella ehdotuksia muun muassa koneiden osien seurantaan ja lentotoimintaan. Onnettomuuden jälkeen tehtyjen korjaavien toimenpiteiden perusteella Hawk-koneet on todettu lentokelpoisiksi ja ne on palautettu ohjaajien lentokoulutukseen.