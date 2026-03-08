Ulkoministeriön mukaan tieto muiden maiden järjestämistä lennoista saadaan usein hyvin lyhyellä varoitusajalla.
Ulkoministeriön on määrä järjestää tänään kotiutuslento suomalaisille Omanin pääkaupungista Masqatista.
Ministeriön viestinnästä kerrottiin perjantaina STT:lle, että suomalaisten kotiutuslennolle ilmoittautui virallisesti noin 350 ihmistä, kun lennolle oli tarjolla noin 160 paikkaa. Ministeriön mukaan lapsiperheet ja erityisen haavoittuvassa asemassa olevat olivat etusijalla lennolle pääsyssä.
Ulkoministeriön mukaan kyydit Abu Dhabista ja Dubaista Omaniin lähtevät sunnuntaina aamuyöstä. Aiempien tietojen mukaan lennon Masqatista on määrä lähteä neljältä iltapäivällä paikallista aikaa ja olla perillä Helsinki-Vantaan lentokentällä puoliltaöin.
Kotiutusmatkan hinta matkustajaa kohti on 1 230 euroa.
Ministeriö ei kerro julki kotiutuslennon operoivan lentoyhtiön nimeä, mutta kertoo sen tulevan EU-maasta. Torstaina ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner kertoi, että Finnair ei ole sitä lentämässä.
Finnair kuitenkin perjantaina valmistelevansa ylimääräisten lentojen lentämistä Omanin Masqatista Helsinkiin tuodakseen kotiin asiakkaitaan, jotka ovat peruttujen lentojen vuoksi edelleen Dubaissa.