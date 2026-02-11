Yhdysvaltain ilmailuhallinto pysäytti kaiken lentoliikenteen El Pason kaupungin alueella useiksi tunniksi. Katkon oli tarkoitus kestää vielä pidempään.

Yhdysvaltain ilmailuhallinto FAA asetti myöhään eilen tiistaina paikallista aikaa Meksikon rajalla sijaitsevalle El Pason alueelle täyden lentokiellon. Kielto asetettiin "turvallisuussyistä".

Muun muassa uutistoimisto Reutersin mukaan lentokiellon oli määrä olla voimassa kymmenen päivää, mutta keskiviikkona aamulla paikallista aikaa FAA perui määräyksen yhtä yllättäen kuin oli sen antanutkin. Kielto ehti olla voimassa runsaat seitsemän tuntia.

Noin neljää miljoonaa matkustajaa vuodessa palveleva El Pason lentoasema vahvisti asian Instagram-julkaisussaan.

Viranomaisten mukaan toimi oli ennennäkemätön. Näin oli tehty tätä ennen syyskuun 11. päivän terrori-iskujen jälkeen vuonna 2001. Tuolloin FAA kielsi kaikki siviililennot Yhdysvaltain ilmatilassa useiksi päiviksi.

Liittyikö sulku huumesotaan?

Yhden Reutersille puhuneen yhdysvaltalaisviranomaisen mukaan toimien taustalla olivat mahdollisesti meksikolaiskartellien droonit, jotka olivat tunkeutuneet Yhdysvaltain ilmatilaan.

Hänen mukaansa Pentagon ryhtyi toimiin droonien lamauttamiseksi, kunnes FAA ja Pentagon totesivat, ettei drooneista ollutkaan uhkaa kaupalliselle lentoliikenteelle.

Lentoyhtiöiden lähteet kertoivat aiemmin Reutersille, että lentojen keskeytyksen epäiltiin liittyvän Pentagonin käyttämään vastadrooniteknologiaan, jolla pyritään torjumaan meksikolaisten huumekartellien droonien käyttöä Yhdysvaltain ja Meksikon rajalla. Lentokielto koski myös osaa naapuriosavaltio New Mexicon maaseutualueiden ilmatilasta.

Jotkin lähteet sanoivat sulun johtuneen Pentagonin ja FAA:n välisistä koordinointiongelmista.

FAA itse ei täsmentänyt Reutersin mukaan turvallisuussyiden luonnetta ja kieltäytyi kommentoimasta ilmoitustaan enempää.

Meksikon presidentti Claudia Sheinbaum sanoi keskiviikkona Reutersin mukaan, ettei hänellä ole tietoa droonien käytöstä Yhdysvaltain vastaisella rajalla.

Lue myös: Kaikki yhdysvaltalaisvangit vapautettu Venezuelassa

Lentoyhtiöt kummissaan

Lentoyhtiöt olivat yllättyneitä Yhdysvaltain keskiviikkoaamun ilmoituksesta.

Tammikuun puolivälissä FAA oli varoittanut lentoyhtiöitä noudattamaan varovaisuutta lennettäessä Meksikon, Keski-Amerikan ja osan Etelä-Amerikan yli, koska alueella voisi olla sotilaallista toimintaa.

Varoitus poistettiin viime viikolla sen jälkeen, kun Trump sanoi Yhdysvaltojen haluavan lentojen jatkuvan Venezuelaan.

Jännitteet Yhdysvaltojen ja alueen johtajien välillä ovat kasvaneet sen jälkeen, kun Trumpin hallinto keskitti joukkojaan Karibian eteläosiin, hyökkäsi Venezuelaan ja otti sen presidentin Nicolás Maduron kiinni sotilasoperaatiossa.

Trump sanoi tammikuussa, että huumekartellit hallitsevat Meksikoa ja vihjasi Yhdysvaltojen voivan iskeä maakohteisiin taistelussa kartelleja vastaan.

Venezuelan ilmailuviranomainen rajoitti tuolloin lentoja koko Karibian alueella, mikä johti satojen lentojen perumiseen.

Joulukuussa New Yorkiin matkalla ollut JetBluen matkustajalentokone joutui tekemään väistöliikkeen välttääkseen ilmassa tapahtuvan yhteentörmäyksen Yhdysvaltain ilmavoimien tankkauskoneen kanssa Venezuelan lähellä. Tankkauskoneella ei ollut transponderia päällä.