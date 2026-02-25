SASin pakkolaskuun päätynyt lento kesti vain reilut 4 minuuttia, mutta sinä aikana matkustajat ehtivät käydä läpi monenlaisia tunteita. Neljä lentoturmasta selvinnyttä muistaa yhä hyvin, mitä ajattelivat 34 vuotta sitten.

SASin lento 751 lähti Arlandasta kohti Kööpenhaminaa joulukuun lopussa vuonna 1991. Pian sen jälkeen kumpikin moottori lakkasi toimimasta.

– Tukholma, Scandinavian 751. Me törmäämme nyt maahan, ilmoitti perämies Ulf Cedermark.

Cedermark luuli kuolevansa. Niin ei kuitenkaan käynyt. Kuin ihmeen kaupalla kaikki 129 koneessa ollutta selvisi pakkolaskusta hengissä.

– Olin matkalla Odenseen, koska opiskelin siellä. Oli tavallinen, räntäluminen joulukuun aamu, kertoo Cecilia von Hofsten dokumentissa.

– Minulla oli äidiltä lainaamani korkeakorkoiset saappaat. Ajattelin, että nämä olisivat huonot hätäliukumäessä. Miksi kukaan ajattelisi niin, miettii puolestaan Eleonor Sundman Ericsäter.

– Ensimmäisen pamauksen kuulimme heti ilmaan nousussa. Sitten huomasimme, että tuli savua siitä, mistä yleensä tulee ilmaa, muistelee Annica Stigson.

Hallittu hätälasku

Yksi moottori sammui melkein heti, ja sitten toinen.

– Tuli ihan hiljaista. Lentokoneessa ei pitäisi olla hiljaista. Etenkään yhä nousun aikana, sanoo von Hofsten.

– Olin kauhean vihainen, koska minusta ei tulisi kiropraktikkoa. En saisi lapsia enkä puolisoa. En muistellut mennyttä elämääni.

– Hoin: "En saa kuolla. En kuole." Isäni oli kuollut hiljattain. Äitini vuoksi en voinut kuolla, kertoo Sundman Ericsäter.