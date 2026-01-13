GNSS-häirintä aiheuttaa haittaa muun muassa lento- ja meriliikenteelle.

Haittaa aiheuttava satelliittipaikannuksen eli GNSS:n häirintä on kasvanut merkittävästi vuodesta 2022 lähtien Suomessa. Nykyisin mahdollisuudet puuttua häirintään ovat rajalliset, kertoo Maanmittauslaitos.

GNSS-häirintä aiheuttaa haittaa esimerkiksi lento- ja meriliikenteelle, pelastustoimelle ja televerkoille. Maanmittauslaitoksen tuoreen selvityksen mukaan tutkimusta GNSS-häirinnästä tarvitaan lisää.

Selvityksen mukaan tärkeää olisi muun muassa reaaliaikainen tilannekuva GNSS-häiriöistä.

– Häiriöihin varautuminen on monitahoinen kokonaisuus, johon ei ole valmiita tai yksinkertaisia ratkaisuja, vaan se vaatii erilaisia teknologioita ja tutkimusta. Meillä on aiheesta osaamista ja tutkimushankkeita, mutta tutkimusta tarvittaisiin paljon nykyistä enemmän, sanoo professori Sanna Kaasalainen Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksesta tiedotteessa.

GNSS-häirintää on koettu varsinkin Itä-Suomessa. Haittoja on aiheutunut esimerkiksi lentoliikenteelle.