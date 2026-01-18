Emmanuel Macron tuomitsee Donald Trumpin tulliuhkaukset ja lupaa niihin EU:n yhtenäisen vastauksen.

Ranskan presidentti Emmanuel Macronin mukaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin esittämiä tulliuhkauksia ei voi hyväksyä.

Trump ilmoitti eilen asettavansa 10 prosentin tuontitullit Euroopan maille, jotka lähettävät sotilaita Grönlantiin ja vastustavat hänen suunnitelmiaan liittää Grönlanti osaksi Yhdysvaltoja. Joukossa on myös Suomi.

Macron totesi tänään lauantaina, että jos tullit vahvistetaan, Eurooppa vastaa niihin yhdessä.

– Mikään pelottelu tai uhkailu eivät vaikuta meihin – eivät Ukrainassa, eivät Grönlannissa, eivätkä missään muuallakaan maailmassa tällaisissa tilanteissa, Macron sanoi viestipalvelu X:ssä.

– Tulliuhkauksia ei voida hyväksyä, eikä niille ole mitään sijaa tässä yhteydessä.

Macron sanoi myös haluavansa EU:n käyttävän taloudellisen pakottamisen vastaista työkalua ACI:ta, jos Yhdysvaltain tulliuhkaukset astuvat voimaan.

Kyseistä välinettä ei ole käytetty unionin historiassa vielä koskaan. Sen tarkoituksena on rangaista esimerkiksi valtiota, joka pyrkii painostamaan EU:ta taloudellisin keinoin.

Saksa: Meitä ei kiristetä

Saksan valtiovarainministerin ja varakanslerin Lars Klingbeilin viesti on sama. Hänen mukaansa Saksa ja sen eurooppalaiset kumppanit eivät anna Trumpin kiristää itseään.

– Saksa ojentaa aina kätensä Yhdysvalloille yhteisten ratkaisujen löytämiseksi, mutta tässä asiassa Saksa ei voi seurata Yhdysvaltoja, Klingbeil totesi lausunnossaan.

– Meidän viestimme on selvä: meitä ei kiristetä, ja Eurooppa tulee vastaamaan, hän lisäsi.

