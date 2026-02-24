Laurence des Cars jätti tiistaina Emmanuel Macronille eropyyntönsä.
Pariisissa sijaitsevan maailmankuulun Louvren taidemuseon johtaja Laurence des Cars on jättänyt tehtävänsä.
Des Cars on jättänyt tänään Ranskan presidentille Emmanuel Macronille eropyyntönsä, jonka tämä on hyväksynyt, ilmoittaa presidentin kanslia.
Louvren viime kuukaudet ovat olleet skandaalien sävyttämiä. Lokakuussa museossa tehtiin sen aukioloaikana röyhkeä varkaus, jossa varastettiin 88 miljoonan euron arvosta koruja. Ranskan ylähuoneen kulttuurikomission tilaaman raportin mukaan museon turvatoimissa oli vakavia puutteita.
Helmikuussa museo kertoi laajasta pääsylippuhuijauksesta, joka aiheutti museolle arviolta jopa 10 miljoonan euron tappiot. Viranomaisten mukaan kiinalaisturistien oppaat olivat käyttäneet samoja pääsylippuja useita kertoja ja lahjoneet museon työntekijöitä.
Museo on kärsinyt hiljattain myös kaksi vesivahinkoa.
Katso myös: Louvren lokakuinen ryöstö tallentui videolle
0:33Videolla näkyy, miten kaksi henkilöä laskeutuu museosta nosturihissin avulla.