Helsingin palopäällikkö kertoo, että monissa suomalaiskodeissa ei ole edes toimivaa palohälytintä. Monet huoneistopalot voitaisiin välttää muutamilla yksinkertaisilla ohjeilla.

Pelastuslaitoksilla on ollut tänäänkin vilkas päivä. Helsingissä päivystävän päällikön mukaan monelta tilanteelta vältyttäisiin, jos palotilanteisiin varauduttaisiin ajoissa. Monista asunnoista puuttuu jopa toimiva palohälytin.

– Palovaroitin on jossain vaiheessa asennettu, mutta kun siinä on ollut joku toimintahäiriö tai paristo on päässyt loppumaan, niin se on katosta repäisty pois eikä ole uutta asennettu. Kyllä niitä jatkuvasti tulee vastaan, sanoo päivystävä palopäällikkö Vesa Hyvönen Helsingin pelastuslaitokselta.

S avuiseen rappukäytävään ei pidä lähteä

Tiistain raju tulipalo Vantaalla herätti keskustelun, miten palotilanteessa kannattaisi toimia. Näin neuvoo pelastustoimi: palon voi yrittää sammuttaa ennen kuin poistuu ja sulkee oven.

Sen sijaan savuiseen rappukäytävään ei ole syytä lähteä. Myrkylliset kaasut voivat vaikuttaa sekunneissa.

– Eli kannattaa varmistaa, että hälytys on saatu hätäkeskukseen ja odottaa siellä omassa kodissa. Se kestää noin tunnin sitä ulkopuolista paloa, että siellä kyllä pärjää sen aikaa, kunnes sitten pelastushenkilökunta on paikalla, sanoo Jan Meszka, joka työskentelee paloturvallisuuden johtavana asiantuntijana Suomen pelastusalan keskusjärjestö SPEK:issä.

Yleisimmät syyt huoneistopalolle ovat ruuanlaitto ja avotuli, kuten takka tai kynttilät. Uusin riski ovat ladattavat laitteet. Palokunnalle tulee jatkuvasti vastaan tilanteissa, joissa esimerkiksi viallinen sähköskuutti saa tuhoa aikaan nopeasti.

– Kehottaisin kaikkia varautumaan ja miettimään, miten omasta huoneistosta pääsee pois. Mitkä ovat ne reitit, mistä lähdetään. Miten voin alkusammuttaa palon, jos sellainen kotona syttyy, palopäällikkö Hyvönen toteaa.

Hän muistuttaa, että onnettomuus voi sattua kenelle tahansa.