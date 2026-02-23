Presidentit keskustelevat muun muassa Suomen ja Ranskan suhteista ja Ukrainan tilanteesta. Tiedotustilaisuuden keskustelujen annista he pitävät kello 13.

Presidentti Alexander Stubb on tänään työvierailulla Pariisissa. Stubb tapaa Ranskan presidentin Emmanuel Macronin Elysee-palatsissa.



Presidentin kanslia kertoi viime viikolla, että tapaamisessa käsitellään muun muassa Suomen ja Ranskan kahdenvälisiä suhteita. Muita aiheita ovat muun muassa ajankohtainen turvallisuuspoliittinen tilanne sekä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja meneillään olevat rauhanneuvottelut.



Huomenna tiistaina tulee kuluneeksi neljä vuotta siitä, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssotansa Ukrainassa.



Ukraina ja Venäjä kävivät viime viikolla kahden päivän ajan Sveitsin Genevessä neuvotteluja, joissa Yhdysvallat toimi välittäjänä. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjä ja Ukraina eivät päässeet sopuun keskeisissä kysymyksissä.

Seuraa presidenttien tiedotustilaisuutta yllä olevasta ikkunasta kello 13 alkaen.