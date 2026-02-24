Presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi Ukrainaa tukevien maiden kokouksessa, että Ukrainalla oli kauhea talvi.
Ukrainaa tukevien maiden niin kutsutun halukkaiden koalition kokous on alkanut Kiovassa. Presidentti Volodymyr Zelenskyi vetosi kokouksen aluksi muihin osallistujiin Venäjän iskuissa tuhoutuneen energiajärjestelmän korjaamiseksi.
Zelenskyin mukaan Ukrainalla oli kauhea talvi.
– Vaikka toivomme sodan loppuvan, pitää ajatella jo ensi talvea, Zelenskyi muistutti.
Etäyhteydellä puhunut Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi myös suhtautuvansa vähintäänkin hyvin epäilevästi rauhan mahdollisuuteen lyhyellä aikavälillä. Hänen mukaansa pitää selkeästi todeta, ettei Venäjä halua rauhaa Ukrainaan.