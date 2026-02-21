EU sanoi arvioivansa tarkkaan korkeimman oikeuden päätöstä ja sen vaikutuksia.
Maailmalla on suhtauduttu varovaisesti Yhdysvaltojen ilmoittamiin uusiin globaaleihin tulleihin.
Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi perjantaina presidentti Donald Trumpin määräämät laajat tuontitullit, mutta Trump kertoi lähes heti allekirjoittaneensa uudet tullimääräykset toisen lain antamilla valtuuksilla.
Uudet tullit tulevat voimaan jo ensi viikon tiistaina. Trumpin mukaan kyseessä on globaali 10 prosentin tuontitulli.
Ranska "harkitsee" seurauksia
Ranskan presidentti Emmanuel Macron kommentoi Pariisin maatalousmessuilla asiaa uutistoimisto Reutersille.
– Ei ole huono, että on olemassa korkein oikeus ja oikeusvaltioperiaate, Macron sanoi viitaten Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden päätökseen.
Macronin mukaan Ranska "harkitsee" Trumpin uusien tullien seurauksia. Hänen mukaansa Ranska jatkaa kuitenkin tuotteidensa vientiä maahan.