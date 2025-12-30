Lännessä on odotettavissa poutaantuvaa säätä, idässä taas on pilvisempää.

Suomessa on tänään luvassa lumista säätä. Lumisade hankaloittaa ajokeliä ainakin iltapäivään saakka pääasiassa itäisessä ja eteläisessä Suomessa.

Ilmatieteen laitos varoittaa mahdollisesti vaarallisesta ajokelistä Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Savossa sekä Pohjois- ja Etelä-Karjalassa. Lisäksi huonosta ajokelistä varoitetaan Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla. Näillä alueilla onnettomuusriski on kohonnut.

Ahvenanmaalla on tänään voimassa myös tuulivaroitus. Ilmatieteen laitoksen mukaan pohjoistuuli on voimakasta ja nopeus on puuskissa 20 metriä sekunnissa.

Pakkasta koko maassa

Maan etelä- ja keskiosissa lämpötilat vaihtelevat kahden ja kymmenen pakkasasteen välillä. Etelässä ja idässä on enimmäkseen pilvistä ja ajoittain lumisateita. Lännessä iltapäivällä sää on poutaantuvaa ja selkenevää, länsirannikolla voi tulla lumikuuroja. Tuuli on kohtalaista tai navakkaa sekä melko puuskaista.

Pohjoisessa on päivällä luvassa poutaista ja kylmempää säätä. Lapissa lämpötilat voivat pudota jopa 25 pakkasasteeseen. Paikoin luvassa on lumikuuroja.

