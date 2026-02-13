Ilmatieteen laitos varoittaa viikonlopun kireästä pakkasesta.

Lauantaiaamuun herätään kirpeässä pakkasessa. Ilmatieteen laitoksen perjantaiksi koko maahan antama pakkasvaroitus jatkuu lauantaina lähes koko maassa.

Maan etelä- ja keskiosiin on luvassa aamuksi 20–25 pakkasastetta. Idässä voi olla kireämpiäkin lukemia, ja Lapissa pakkasta voidaan saada jopa 30 astetta.

– Maan keskivaiheilla voi olla vähän enemmän pilvisyyttä, ja sen takia lämpötila ei pääse laskemaan niin alas, päivystävä meteorologi Pinja Rauhamäki arvioi STT:lle perjantaina.

Iltapäivällä maan etelä- ja keskiosissa kirein pakkanen hellittänee 10–15 asteen lukemiin. Pohjoisempana liikuttaneen 20–25 pakkasasteessa.

– Mutta ihan hyvä ulkoilupäivä, kunhan muistaa pukeutua tarpeeksi lämpimästi. Ei paljon satelekaan, ihan vähän voi hiutalointia tulla paikka paikoin siellä, missä on pilvisempää.

Vielä sunnuntaiaamunakin voi olla melko kireitä pakkasia, mutta Rauhamäen mukaan sää lauhtuu päivän mittaan. Maan etelä- ja länsiosassa on sunnuntaina vajaat 10, idässä reilut 10 ja pohjoisessa reilut 15 pakkasastetta.

Pilvisyys tullee olemaan runsaampaa, eikä aurinko pääse lauantain tavoin paistamaan. Maan keskivaiheilla voi sataa sunnuntaina pari senttiä lunta.