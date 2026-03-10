Tiistaina on mitattu vuoden toistaiseksi korkein lämpötila.
Forecan mukaan tiistaina mitattiin tähän asti vuoden korkein lämpötila, kun Kokemäellä ja Salossa pärähti mittariin 10,6 astetta.
Vuoden aiempi korkein lämpötila oli viime perjantaina Hämeenlinnassa mitattu 10,0 astetta.
Tiistaiaamuna MTV:n meteorologi Pekka Pouta ennusti, että lämmin lounaistuuli voi nostaa lämpötilat tänään vuoden tähän asti korkeimmiksi, ja niin lopulta kävikin.
Loppuviikosta sää muuttuu sateiseksi ja tuuliseksi. Perjantaina jopa myrskylukemat ovat mahdollisia.