Viikonloppu on suuressa osassa maata lumisateinen ja ajokeli heikko. Sunnuntaina sää alkaa seljetä lännestä, mutta ensi viikolla edessä on jälleen vaihtelevaa ja osin lauhtuvaa säätä.
Lauantai on laajalti pilvinen ja lumisateinen. Sateet voimistuvat päivän mittaan ja leviävät lännestä kohti itää.
Lounais-Suomessa lämpötila käy paikoin nollan tuntumassa tai hieman plussalla, jolloin sateen seassa voi esiintyä räntää. Lauhtuminen on voinut aiheuttaa kuuraliukkautta, mikä heikentää ajokeliä entisestään.
– Ajokeli lomanvaihtoviikonloppuna on huono monin paikoin ja jatkuu huonona pitkin lauantaita, meteorologi Jenna Salminen kertoi Huomenta Suomessa.
Voimakas tuuli saa sään tuntumaan kylmemmältä ja ajokeli pysyy monin paikoin huonona lauantain ajan.
Sunnuntaina aurinkoa länteen
Luoteesta virtaava kylmempi ilma selkeyttää säätä viikonlopun edetessä.
Sunnuntaina sateet väistyvät vähitellen maan itäosaan, ja lännessä aurinko pääsee esiin pakkassäässä. Idässä ajokeli voi olla vielä päivällä huono.
– Sunnuntaiksi sateet alkavat väistyä itään, mutta ajokeli voi päivällä olla huono itäisellä puoliskolla maata, kun taas sitten läntisellä puoliskolla aurinko pääsee komeilemaan pakkassäässä.
Ensi viikolla sää vaihtelee. Alkuviikosta voidaan mitata kireitä pakkasia, mutta viikon edetessä etelästä virtaa lauhempaa ilmaa ja sateet muuttuvat vähitellen räntä- ja vesisateiksi.