Keuhkolääkäri ja farmaseutti neuvovat, miten erottaa flunssa allergiaoireista ja kuinka saada siitepölyn aiheuttamat oireet haltuun.

Jos nenästä vuotaa vetistä räkää, silmät punoittavat, vetistävät ja tuntuvat muutenkin ikäviltä, ja yskäkin hieman vaivaa, kannattaa pohtia, voisiko aiheuttaja olla siitepöly.

Herkimmät ihmiset reagoivat siitepölyyn jo hyvin varhain keväällä ja Turun yliopiston siitepölytiedotuksen mukaan Etelä-Euroopasta onkin jo kulkeutunut Suomen etelä- ja keskiosiin pähkinäpensaan ja lepän siitepölyä.

Keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkärin Jere Reijulan ja Apteekkariliiton viestintäfarmaseutti Taru Vanhalan vinkeillä selvität, johtuvatko oireesi allergiasta vai kevätflunssasta, ja miten hoidat siitepölyn ärsyttämää elimistöä.

1. Tarkkaile liman väriä ja kehon lämpöä

Allergiaan liittyy harvoin lämpöä, kun taas kuume ja heikotus kertovat yleensä virus- tai bakteeri-infektiosta, kertoi keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri