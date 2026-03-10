Myös Lapin eteläosissa kevät voi jo alkaa näyttää merkkejään tällä viikolla.
Lämmin lounaistuuli voi nostaa lämpötilat tänään vuoden tähän asti korkeimmiksi, ja maan lounaisosissa elohopea saattaa nousta jopa kaksinumeroisiin lukemiin.
– Todennäköisesti tämä on vuoden toistaiseksi lämpimin päivä Turku–Tampere–Pori-kolmiossa. Siellä menee kaikista varmimmin 10 astetta rikki, kertoo meteorologi Pekka Pouta.
Koko viikon jatkuva lämmin lounaisvirtaus tuo mukanaan myös siitepölyä. Erityisesti lepän siitepölyä voi kulkeutua pieninä määrinä aina Lapin eteläosiin saakka. Sekä myös muuttolintuja.
– Tämä on oikea muuttolintujen viikko. Jatkuvan lounaispuhalluksen ja lämpimän ilmavirtauksen myötä muuttolintujen kevät etenee hyvin vahvasti.
Ylä-Lappiinkin on jo saapunut kevään ensimmäisinä merkkeinä ainakin taviokuurnia, kertoo lintujärjestö BirdLife Suomi sivuillaan.