Yli 20 000 sähköasiakasta on ollut tänään edelleen ilman sähköjä lauantain Hannes-myrskyn takia. Vikoja on erityisesti Länsi-Suomessa.

Sähköjohtoja on kaivettu ahkerasti maan alle viimeisen 15 vuoden aikana. Tämän maakaapeloinnin avulla sähkövaurioita on pyritty välttämään myrskyolosuhteissa.

Kaikkia sähköjohtoja ei ole tarkoitus kaivaa maan alle, mutta Hannes-myrsky muistutti jälleen siitä, että laajat sähkökatkot ovat yhä mahdollisia kovissa myrskyissä.

Energiateollisuuden ylläpitämä sähkökatkokartta kertoo, että tänäänkin tuhannet ovat olleet vailla sähköjä erityisesti Pohjanmaalta aina Varsinais-Suomeen ulottuvalla alueella läntisessä Suomessa.

Suurissa taajamissa vikoja ei juuri ole, sillä korjattavaa löytyy vielä erityisesti haja-asutusalueilla ja saarissa. Todennäköisesti ilman sähköä on nyt ennemmin kesämökkejä kuin vakituisia asuntoja.

Myrskytuhojen laajuutta on hieman vähentänyt se, että Suomessa on kaivettu sähkölinjoja maan alle. Kotitalouksiin johtavista pienjännitelinjoista yli puolet on maakaapeloitu. Energiateollisuuden vuonna 2024 julkaisemien tietojen perusteella pienjännitelinjoista noin 56 prosenttia eli noin 144 000 kilometriä on maakaapeloitu. Keskijännitelinjoista 42 prosenttia eli noin 66 000 kilometriä on maakaapeloitu.