Kansanedustajan maanantaina ilmoittama uusi työtehtävä herätti kysymyksiä ja keskustelua.

Kansanedustaja Jarno Limnell (kok.) ei otakaan vastaan neuvonantajan roolia Basemark-yrityksessä.

Puolustussektorillakin toimiva ohjelmistoyritys Basemark kertoi eilen nimittäneensä Limnellin strategiseksi neuvonantajakseen. Limnell on puolustusvaliokunnan jäsen.

– Koska asia on herättänyt huomiota ja haluan pitää ennen kaikkea huolta yhteisestä luottamuksesta, olen yrityksen kanssa sopinut, että en ota vastaan neuvonantajan roolia.

Valiokunnan puheenjohtaja Heikki Autto (kok.) toivoi eilen selvitystä siitä, voiko Limnellin työ aiheuttaa ongelmia esimerkiksi tilanteissa, joissa valiokunta kuulee puolustusalan yrityksiä niiden innovaatiotoiminnasta.

Limnellin mukaan hän halusi alun perin olla edesauttamassa yrityksen vientiponnisteluja.

– On selkeyden vuoksi todettava: en ole yrityksessä töissä, en saa yritykseltä palkkaa eikä minulla ole työaikavelvoitteita.

AR-teknologiaa kehittävässä yrityksessä Limnell kertoi näkevänsä paljon potentiaalia kansainvälisillä markkinoilla ja siten myönteisiä vaikutuksia Suomen vientiin ja talouteen.

– Tätä halusin tukea, kun olen turvallisuuden parissa koko elämäni työskennellyt ja uskoakseni kokemusta kertynyt, hän viestittää.