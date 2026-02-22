Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) ei haasta puolueen nykyistä puheenjohtajaa, pääministeri Petteri Orpoa kokoomuksen puheenjohtajakisassa.

Häkkänen kertoo Facebookissa, että hän tukee Orpon valintaa jatkokaudelle. Hän sanoo haluavansa jatkaa puolueen varapuheenjohtajana ja asettuvansa ehdolle jatkokaudelle.

Lauantaina myös ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kertoi, ettei hän aio haastaa Orpoa puheenjohtajavaalissa.

Orpo on ilmoittanut olevansa valmis jatkamaan kokoomuksen puheenjohtajana. Hän kertoi asiasta helmikuun alussa kokoomuksen puheenjohtajapäivillä Helsingissä. Orpo on toiminut puolueensa puheenjohtajana yhtäjaksoisesti vuodesta 2016.

Kokoomuksen puoluekokous järjestetään kesäkuussa Jyväskylässä. Siellä puolueelle valitaan puheenjohtajisto vuosille 2026–2028.