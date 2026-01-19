Kansanedustajat voivat tehdä hyvin vapaasti muitakin töitä edustajan työnsä ohessa, kertoo eduskunnan hallintojohtaja.

Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio ei pidä kokoomuksen kansanedustajan Jarno Limnellin uutta työtä ongelmallisena.

Ohjelmistoyritys Basemark kertoi tänään nimittäneensä Limnellin strategiseksi neuvonantajakseen. Basemark toimittaa muassa ohjelmistoja puolustussektorille. Limnell on sotatieteiden tohtori ja eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen.

Kansanedustajan työ on hyvin intensiivistä, mutta kansanedustajien sivutyölle ei ole muuta estettä kuin se, että edustajan työ tulee hoidetuksi, sanoo eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio MTV Uutisille.

– Ei ole sellaista kieltoa tai ohjetta. Kyse on poliittisesta harkinnasta, ja siitä, että kaikki edustajantehtävät tulevat hoidetuksi.

Kansanedustajat eivät ole työsuhteessa, vaan kyse on luottamustehtävästä. Siksi kansanedustajan suoriutuminen punnitaan viime kädessä vaaleissa.

– On selvää, ettei täältä olla pois valiokuntien kokouksista tai täysistunnoista siksi, että sivutoimi vie mukanaan. Jokainen edustaja kantaa itse siitä vastuun, Rauhio sanoo.