Ydinasekeskustelussa kuiskauskin on huuto – kiista tiivistyy kokoomuksen jyräykseen ja "pohjoismaiseen linjaan" KOMMENTTI: Jaakko Loikkanen jaakko.loikkanen@mtv.fi jaakkoloikkanen Herkkä ydinaseuudistus haluttiin hoitaa matalalla profiililla, mutta toisin kävi, kirjoittaa MTV Uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikkö Jaakko Loikkanen. Hallitus on valmistellut ydinaseisiin liittyviä lakimuutoksia kaikessa hiljaisuudessa jo pitkään. Asiaa ajettiin eteenpäin varovasti, koska siihen liittyy merkittäviä ulko- ja turvallisuuspoliittisia herkkyyksiä. Jos hallituksen tavoitteena oli välttää repivää poliittista keskustelua, tässä tavoitteessaan se on epäonnistunut surkeasti. Oppositio pillastui paitsi uudistuksen sisällöstä myös hallituksen valitsemasta toimintatavasta, ja nyt Suomen poliittinen kupla täyttyy juuri sellaisesta ydinaseriitelystä, josta ei ole mitään hyötyä kenellekään. Värisuora jyrää? Hallituksen ajamien muutosten myötä Suomeen ja Suomen alueen kautta saisi jatkossa kuljettaa ydinaseita, ja niitä voitaisiin säilyttää täällä. Tällä hetkellä laki kieltää nämä yksiselitteisesti. Kokoomuksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen värisuoran (presidentti Stubb, pääministeri Orpo, puolustusministeri Häkkänen, ulkoministeri Valtonen, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Autto) mielestä asiassa ei ole kyse dramaattisesta muutoksesta, vaan Suomi vain tulee "pohjoismaiselle linjalle".

– Korostan, että lainsäädäntömuutoksessa ei ole kyse siitä, että Suomeen tulisi ydinaseita. Suomi ei halua ydinaseiden sijoittamista alueelleen eikä sellaista ole Natossa suunnitteilla. Suomesta ei tule ydinasevaltio, Stubb sanoi eilen torstaina.

Oppositio kuitenkin muistuttaa, että Suomi menee kokoomuksen johdolla pidemmälle kuin useat verrokkimaat. Osalla Nato-maista on lakiin pohjautuvia ydinaserajoituksia, toisilla vahvoja poliittisia linjauksia ydinaseettomuudesta.

Vaikka esimerkiksi presidentti Stubb on perustellut ydinenergialain muutostarpeita Nato-jäsenyydellä ja Naton mahdollisella harjoitustoiminnalla, ei Nato-jäsenyys millään tavalla velvoita Suomea muuttamaan ydinaselainsäädäntöään.

Liian vähän, liian myöhään?

Opposition kritiikin toinen kärki kohdistuu hallituksen toimintatapaan uudistuksen läpiviemisessä.

UIko- ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä on ollut tapana hakea mahdollisimman laajaa parlamentaarista yhteisymmärrystä. Tärkeistä päätöksistä on keskusteltu, briiffattu ja neuvoteltu perinpohjaisesti yli hallitus–oppositio-rajan.

Nyt oppositiojohtajat saivat muutoksista tiedon keskiviikkona, keskeiset valiokunnat torstaiaamuna ja koko kansa torstai-iltana.

Liian vähän liian myöhään, sanoo oppositio. Mistä tässä oikein on kysymys, ihmettelee kansa.

Lakiuudistus lähtee nyt tavallista lyhyemmälle, vain neljän viikon mittaiselle lausuntokierrokselle. Tämän jälkeen on eduskuntakäsittelyn ja aikanaan äänestyksen vuoro. Hallitus lupaa, että oppositio saa tulevien viikkojen aikana riittävästi tietoa, mahdollisuuksien mukaan myös turvaluokiteltua.

Asiaan liittyy aitoja mielipide-eroja mutta myös poliittisten pikavoittojen mahdollisuuksia. Toivoa silti sopii, että ensipurkausten jälkeen keskustelu rauhoittuu ja hallitus perustelee lakimuutosten tarpeen myös kansalaisille paremmin kuin tähän asti.

Ydinasekeskustelussa kuiskauskin on huuto.

Jaakko Loikkanen MTV Uutiset

