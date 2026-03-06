Herkkä ydinaseuudistus haluttiin hoitaa matalalla profiililla, mutta toisin kävi, kirjoittaa MTV Uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikkö Jaakko Loikkanen.
Hallitus on valmistellut ydinaseisiin liittyviä lakimuutoksia kaikessa hiljaisuudessa jo pitkään. Asiaa ajettiin eteenpäin varovasti, koska siihen liittyy merkittäviä ulko- ja turvallisuuspoliittisia herkkyyksiä.
Jos hallituksen tavoitteena oli välttää repivää poliittista keskustelua, tässä tavoitteessaan se on epäonnistunut surkeasti.
Oppositio pillastui paitsi uudistuksen sisällöstä myös hallituksen valitsemasta toimintatavasta, ja nyt Suomen poliittinen kupla täyttyy juuri sellaisesta ydinaseriitelystä, josta ei ole mitään hyötyä kenellekään.
Värisuora jyrää?
Hallituksen ajamien muutosten myötä Suomeen ja Suomen alueen kautta saisi jatkossa kuljettaa ydinaseita, ja niitä voitaisiin säilyttää täällä. Tällä hetkellä laki kieltää nämä yksiselitteisesti.
Kokoomuksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen värisuoran (presidentti Stubb, pääministeri Orpo, puolustusministeri Häkkänen, ulkoministeri Valtonen, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Autto) mielestä asiassa ei ole kyse dramaattisesta muutoksesta, vaan Suomi vain tulee "pohjoismaiselle linjalle".