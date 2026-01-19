Puolutussektorillakin toimiva ohjelmistoyritys Basemark kertoi tänään nimittäneensä Limnellin strategiseksi neuvonantajakseen. Limnell on puolustusvaliokunnan jäsen.
– Ongelma on tietysti se, että meidän eduskunnassa ja valtiovallan edustajina tulee edistää kaikkien suomalaisten yritysten vientiponnisteluja tasapuolisesti, Autto sanoo.
– Jos esimerkiksi puolustuspäätöksenteon ytimessä oleva henkilö toimii vain yhden yrityksen palveluksessa, niin ymmärrettävästi se voi herättää kysymyksiä, joihin täytyy nyt tarkemmin perehtyä, Autto sanoo.
Auton mukaan hän aikoo nyt selvityttää puolustusvaliokunnan tai eduskunnan kanslian avulla, liittyykö tilanteeseen juridisia ongelmia, tai onko tilanteesta olemassa ennakkotapauksia tai ohjeistuksia. Lisäksi hän aikoo keskustella asiasta Limnellin kanssa.
Autto sanoo kuulleensa Limnellin nimityksestä vasta tänään. Autto ei halua vielä ottaa kantaa siihen, voiko Limnell jatkaa samanaikaikaisesti molemmissa tehtävissään. Limnellin nimityksellä voi kuitenkin olla vaikutusta työskentelyyn valiokunnassa, hän sanoo.
– No, kun tämä selvästi herättää laajaa yleistä mielenkiintoa, ja kun tällä voi olla vaikutusta työhön valiokunnassa, niin aina parempi, mitä varhaisemmassa vaiheessa tieto tulee. Mutta ehdimme kyllä tähän kaikessa rauhassa perehtyä, hän sanoo.
Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhiosanoi tänään MTV Uutisille, ettei kansanedustajien sivutyölle käytännössä ole rajoituksia, ja että kynnys esteellisyydelle on hyvin korkea.
"Jos koetaankin, että siellä on kilpailijan edustaja kuulemassa ratkaisuista"
Autto ei ole huolissaan niinkään esimerkiksi puolustusvaliokunnassa käsitellyn turvaluokitellun tiedon päätymisestä vääriin käsiin.
Sen sijaan hän pitää ongelmallisena tilannetta, jossa esimerkiksi puolustusvaliokunnan kuultavana oleva yritys kokisi hankalaksi kertoa innovaatiostaan siksi, että pelkää tietojen vuotavan muiden yritysten hyödynnettäväksi.
Auton mukaan puolustusvaliokunta kuulee toisinaan suomalaisia puolustusteollisuuden yrityksiä näiden uusimmista innovaatioista. Tällöin kyse ei välttämättä ole turvaluokitellusta, mutta yrityksen liiketoiminnan kannalta kriittisestä tiedosta, jonka ei haluta vuotavan muiden yritysten käyttöön.
– Puolustusvaliokunnan työn kannalta on kiinnostavaa tietoa se, millaisia innovaatioita suomalainen puolustusteollisuus tekee. Jos koetaankin, että siellä on kilpailijan edustaja kuulemassa ratkaisuista, niin se voisi olla yksi esimerkki tilanteesta, joka herättää huolta.
– Kuulemisissa voi nousta esiin myös sen kaltaista luottamuksellista tietoa, jonka päätymistä kilpailevan yrityksen käyttöön voi joku taho kokea ongelmalliseksi. Olisi hankalaa, jos joku taho kokisi hankaksi puhua avoimesti, ja antaa tietoja valiokunnalle.
Autto kertoo aikovansa keskustella Limnellin kanssa mahdollisesti jo huomenna tiistaina.
MTV Uutiset ei tavoittanut Limnelliä maanantaina iltapäivällä.