Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) eroaa tehtävästään.

Kaisa Juuso kertoo Facebook-päivityksessään jättäneensä eroanomuksen ministerin tehtävästä, ja jäävänsä sairauslomalle.

– Työ on ollut todella raskasta ja olemme joutuneet tekemään vaikeita päätöksiä turvataksemme suomalaisille tärkeät palvelut. Katson, että olen tehnyt parhaani, mutta nyt jonkun muun on aika jatkaa. Toivotan paljon voimia seuraajalleni, jota autan parhaani mukaan, Juuso kirjoittaa.

– Jään sairauslomalle toistaiseksi enkä kommentoi asiaa enempää, Juuso kirjoittaa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) kommentoi Juuson eroa toimittajille eduskunnassa torstaina iltapäivällä.

Purran mukaan kyseessä on Juuson oma päätös. Juuso kertoi aikeistaan Purralle ja pääministeri Petteri Orpolle (kok.) torstaina aamupäivällä, ja tiedotti asiasta sen jälkeen eduskuntaryhmälle, Purra kertoo.

– Kunnioitan ja arvostan Kaisan tekemää työtä Suomen hyväksi. Erittäin vilpitön kiitos ministerivuosista, Purra sanoo.

Purran mukaan sosiaali- ja terveysministerin tehtävä on hyvin vaativa, kenties jopa yksi hallituksen hankalimmista muun muassa sote-uudistuksen, ja julkisen talouden säästöjen aiheuttaman paineen vuoksi.