Perussuomalaisten puoluehallitus ja eduskuntaryhmä olivat alkuillalla koolla valitsemassa seuraavan sosiaali- ja terveysministerin. Valinta osui kansanedustaja Wille Rydmaniin.

Wille Rydmanilla (ps.) on sosiaali- ja terveysministerinä heti paljon tehtävää, sillä erityisesti sosiaali- ja terveysministeriön on löydettävä säästöjä kevään aikana.

Hallituksen on valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) mukaan sopeutettava parin sadan miljoonan euron edestä taloutta kevään kehysriihessä.

Rydman sanoo sosiaali- ja terveysministerin tehtävän olevan vaikea. Hänellä ei ole erityistä kokemusta juuri sosiaali- ja terveyskysymysten parissa työskentelystä aiemmalta uraltaan.

– Sote-salkku on yksi vaikeimmista ja yksi tärkeimmistä. Leijonanosa valtion menoista menee sosiaali- ja terveyspalveluihin. Niin sen kuuluukin olla. Ne suomalaiset ovat ansainneet. Joudumme kuitenkin jakamaan niukkuutta. Teemme sen taloudellisesti vastuullisella tavalla. Kaisa Juuso teki valtavasti onnistunuttakin työtä. Olemme terveemmällä pohjalla ja Juuso myös kehitti sisällöllisesti palveluita. Tätä työtä haluan jatkaa, Rydman puhui.

Viime vuonna isäksi tullut Rydmanin myöntää, että ministerin työ tuo haasteita lapsiarjen pyörittämiseen.

– Olemme aika hyvin saaneet arjen viisi kuukautta vanhan lapsen kanssa sujumaan. Nyt olen vielä tällä viikolla pitänyt isyysvapaapäiviä, kun ministerinä se olisi vaikeampaa. Kotona tiedostetaan myös se, ettei ministeriksi joka päivä kysytä, vaikka nyt jo toista kertaa kysyttiin tällä kaudella, Rydman puhui tiedotustilaisuudessa.

– Ja nyt kysyttiin viimeistä kertaa tällä kaudella, Riikka Purra kuittasi perään.

Perussuomalaisten keskuudessa Rydmania pidetään osaavana poliitikkona

– Yksimielisesti seisomme uuden ministerin, Wille Rydmanin takana. Pidän tärkeänä, että Kaisa Juuson tilalle henkilö, jolla on kokemusta valtioneuvostossa työskentelystä. Salkku on vaikea ja haastava. Pidän tärkeänä, että henkilö kestää painetta ja eri suunnista tulevaa kritiikkiä. Wille Rydman on selvinnyt pahoista paikoista ja niitä tulee tässä pestissä riittämään, puolueen puheenjohtaja Riikka Purra perusteli valintaa.

Nykyinen sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) ilmoitti viime viikolla eroavansa tehtävästä ja jäävänsä sairauslomalle. Juuso koki ministerin tehtävän raskaaksi.

Aiemmin elinkeinoministeri

Wille Rydman on 40-vuotias helsinkiläinen kansanedustaja, joka toimi aiemmin hallituksen elinkeinoministerinä. Hallituskauden alussa sovitun mukaisesti elinkeinoministerin salkku siirtyi Sakari Puistolle (ps.) kauden puolivälissä.

Rydman aloitti poliittisen uransa kokoomuksessa, mutta vaihtoi ennen viime vaaleja puoluetta Perussuomalaisiin.

Puolueloikkaa edelsi ero kokoomuksen eduskuntaryhmästä kesällä 2022. Taustalla vaikutti Helsingin Sanomissa julkaistut väitteet, joiden mukaan Rydmanin käytös nuoria naisia kohtaan olisi ollut joissakin tilanteissa ahdistavaa. Rydman on kiistänyt väitteet.

Syytteitä ei tapauksesta nostettu.

Rydman on ollut kansanedustaja vuodesta 2015 lähtien. Hän ei ole ollut millonkaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen eduskunnassa. Koulutukseltaan Rydman on valtiotieteiden maisteri.