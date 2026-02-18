Tuore sosiaali- ja terveysministeri ehdottaa, että hoiva-alalle pitää saada tiukemmat kielitaitovaatimukset.

MTV:n Asian ytimessä -ohjelmassa välittömästi ministerin julkistamista koskeneen tiedotustilaisuuden jälkeen vieraillut Wille Rydman (ps.) toteaa, että vanhusten hoivassa on ilmiselviä puutteita. Niihin Rydmanin mukaan pitää tarttua nopeasti.

– Näyttäisi siltä, että joissain hoivayksiköissä (tässä on ollut yksityisiä toimijoita paljon otsikoissa) ehkä mennään vähän sieltä, mistä aita on matalin. Näin ei voi olla.

Rydmanin mukaan vanhuksista ja monisairaista ihmisistä puhuttaessa tärkeäksi muodostuu se, että palvelutaso, sitoutuminen ja hoiva on laadun mukaista.

– Kun on kyse yksilöistä, joiden voi olla hyvin hankala puolustaa itseään, sitäkin tärkemmäksi se muodostuu. On selviä puutteita.

"Muodostaa potilasturvallisuusriskin"

Rydmanin mukaan Suomessa on havaittavissa enenemissä määrin hoivahenkilökuntaa, jotka eivät kykene antamaan palvelua tai kommunikoimaan suomeksi tai ruotsiksi.

Ministerin mukaan tämä on iso ongelma.

– Kun puhutaan varsinkin muistisairaista, tämä muodostaa merkittävän potilasturvallisuusriskin. Se on aihepiiri, johon toivon kykeneväni puuttumaan tämän hallituskauden puitteissa.