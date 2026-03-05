Perussuomalaiset ponnisti takaisin kolmanneksi suosituimmaksi viime gallupin sukelluksen jälkeen.

Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa suosituimpana jatkavan SDP:n kannatus pysyi ennallaan 25,0 prosentissa.

Pääministeripuolue kokoomuksen kannatus tipahti lähes prosenttiyksikön ja on 17,9 prosentissa alimmillaan yli viiteen vuoteen.

Helmikuun Yle-gallupissa sukeltanut perussuomalaiset nousi takaisin kolmanneksi suosituimmaksi 14,9 prosentin kannatuksella. 1,6 prosenttiyksikköä kannatustaan nostanut puolue oli lähellä tammikuun alussa julkaistun gallupin lukemia.

Keskustan kannatus tippui 1,1 prosenttiyksikköä 13,2 prosenttiin.

Vasemmistoliittoa kannatti 11,0 ja vihreitä 8,2 prosenttia. RKP:n kannatus oli 3,4 ja kristillisdemokraattien 3,3 prosenttia. Liike Nyt oli tuoreessa mittauksessa yhdessä prosentissa.

Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 2 400 helmikuun 9. ja maaliskuun 3. päivän välisenä aikana. Puoluekantansa kertoi noin 74 prosenttia vastaajista.

Haastateltavilta kysyttiin, mitä puoluetta he äänestäisivät, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Virhemarginaali on suurimmillaan kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.