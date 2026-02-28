Suojelupoliisin mukaan Venäjä saattaa yrittää vaikuttaa julkiseen keskusteluun Tanskassa.
Tanskan suojelupoliisi PET varoittaa, että Venäjä voi yrittää vaikuttaa maan tuleviin parlamenttivaaleihin, jotka järjestetään 24. maaliskuuta.
Pääasiassa Tanskaan kohdistuva uhka tulee PET:n mukaan Venäjältä, mutta myös muut valtiolliset toimijat voivat yrittää vaikuttaa vaaleihin esimerkiksi luomalla eripuraa ihmisten välille tai vaikuttamalla julkiseen keskusteluun.
Poliisin mukaan Venäjä voi yrittää vaikuttaa Tanskan vaaleihin muun muassa siksi, että Tanska on laajasti tukenut Ukrainaa poliittisesti, sotilaallisesti sekä taloudellisesti.
Suojelupoliisi myös huomauttaa, että Yhdysvaltojen ilmaisema halu ottaa Tanskalle kuuluva Grönlanti haltuunsa on johtanut Tanskaa koskevan väärän tiedon ja disinformaation leviämiseen. Tämä voi poliisin mukaan aiheuttaa epävarmuutta tulevien parlamenttivaalien yhteydessä.
Tanskassa järjestetään parlamenttivaalit vajaan kuukauden päästä.