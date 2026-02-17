Ruotsin sotilastiedustelun mukaan Venäjä on lisännyt hybridiuhkiaan tavoitteenaan heikentää ja hajottaa länttä.

Ruotsin turvallisuustilanne heikkeni viime vuonna, ja Venäjän muodostaman uhan uskotaan olevan kasvussa vuoteen 2030 asti. Näin arvioi Ruotsin sotilastiedustelupalvelu Must tiistaina julkaistussa vuosikatsauksessaan.

Mustin mukaan Venäjä on lisännyt hybridiuhkiaan Ruotsin ympärillä ja maa ottaa aiempaa suurempia riskejä hybridisodankäynnissään. Esimerkkeinä mainitaan sabotaasi ja ilmatilaloukkaukset hävittäjillä ja drooneilla.

– Venäjä on joissakin tapauksissa lisännyt toimiaan ja läsnäoloaan sekä mahdollisesti kasvattanut riskinsietokykyään läheisyydessämme, sanoi uutistoimisto AFP:lle Mustin johtaja Thomas Nilsson.

Nilssonin mukaan Venäjän hybridisodankäynnin tavoitteena on heikentää ja hajottaa länttä. Mustin johtaja arvelee Venäjän "ikävä kyllä" jatkavan toimintaansa riippumatta siitä, miten Ukrainan sodassa lopulta käy.

Mustin katsauksen mukaan Venäjä on vahvistamassa käytössään olevia resursseja Itämeren alueella, joka on maalle strategisesti tärkeä. Tämän jo alkaneen varustelun nopeuteen vaikuttaa Ukrainan sodan kulku, sotilastiedustelupalvelu arvioi.

