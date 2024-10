Epäily: Venäjän vakoojat salakuljettaneet palopommeja lentokoneisiin Euroopassa

Birminghamin tapausta tutkivat brittiviranomaiset epäilevät, että palopommi on osa Venäjän vakoojien Euroopassa toteuttamaa laajempaa operaatiota, kertoo The Guardian.

– Sen tavoite on aiheuttaa kaaosta Britannian ja Euroopan kaduilla: Olemme nähneet tuhopolttoja, sabotaaseja ja paljon muuta, McCallum sanoi The Guardianin mukaan.

Laaja sabotaasisarja – supo tietoinen

Stubb: "Sodan ja rauhan välinen viiva on veteen piirretty"

– Ensimmäinen on kineettinen ja konventionaalinen Ukrainan kanssa. Se on se, missä sota on. Toinen on hybridisodankäynti, joka ei sinällään ole sotaa vaan erilaista toimintaa, Stubb sanoi.