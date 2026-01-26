Suomen suunta on tulevaisuudessa yksi Venäjän asevoimien kehityksen painopistesuunnista, Suomen sotilastiedustelu arvioi.

Venäjällä on käynnissä "kunnianhimoinen" asevoimien uudistus, joka onnistuessaan "lisää merkittävästi Venäjän sotilaallista voimaa Suomen lähialueella".

Näin arvioi Suomen Puolustusvoimien sotilastiedustelu tammikuussa julkaistussa julkisessa katsauksessaan.

Venäjä esimerkiksi kasvattaa arktisten alueiden prikaatit divisiooniksi, minkä lisäksi Kreml on panostanut huomattavasti droonisodankäyntiin.

Toistaiseksi Kremlin asevoimien uudistus ei ole kuitenkaan merkittävästi lisännyt Venäjän asevoimien voimaa Suomen lähettyvillä.

Tilanne muuttuu tulevaisuudessa, sotilastiedustelu arvioi.

– (Venäjän asevoimien) muutoksen edetessä Venäjän kyky sodankäyntiin Suomen suunnalla parantuu merkittävästi, sotilastiedustelu arvioi.

Näin Venäjä on sijoittanut sotilaansa

Venäjä on sijoittanut Suomen lähialueille huomattavan määrän sotilasyksiköitä, joista valtaosan joko Pietarin läheisyyteen tai Suomesta katsoen Rovaniemeä pohjoisemmaksi.

Venäläisjoukkojen sijoittamista selittävät merialueet sekä Pietari, joka on Venäjän toiseksi suurin kaupunki Mokosvan jälkeen.

Sekä Pietarin että pohjoisen Murmanskin alueet ovat merkittäviä venäläisen merenkulun kannalta. Pietarin lähellä sijaitsee Itämeren laivaston Leningradin tukikohta, kun taas Pohjoinen laivasto majailee Murmanskin liepeillä.

Venäjän maavoimista Suomen lähettyville on sijoitettu esimerkiksi useita moottoroituja jalkaväkidivisioonia.

Tällä hetkellä venäläisissä varuskunnissa kuitenkin keskitytään lähinnä kouluttamaan joukkoja, jotka sitten lähetetään Ukrainaan.

– Sodan päätyttyä on kuitenkin selvää, että myös Suomen suunta on yksi Venäjän asevoimien kehityksen painopistesuunnista, sotilastiedustelu arvioi.

Venäjä on kärsinyt sodassa valtavan määrän sotilastappioita. Esimerkiksi Britannian yleisradioyhtiö BBC arvioi kuolleiden venäläisten määrän olevan noin 243 000–352 000.

Ukrainan uusi puolustusministeri Mykhailo Fedorov asetti tammikuussa maan asevoimille "strategisen tavoitteen" tappaa joka kuukausi 50 000 venäläistä.

"Jos Venäjä rakentaa"

Venäjän sotilaallinen voima Suomen raja-alueilla oli laajan keskustelun kohteena viime keväänä, jolloin uutisoitiin Venäjän laajentavan Suomen rajan läheisyydessä olevaa sotilastukikohtaansa.

Suomen lähellä sijaitsevan sotilastukikohdan vahvistaminen kerrottiin olevan osa Venäjän joukkojen uudelleenjärjestelyä, joka painottaa Moskovan ja Pietarin suuntia.

Venäjä myös rakentaa uutta junarataa Suomen, Norjan ja Viron rajan läheisyyteen. Lisäksi jo olemassa olevia reittejä laajennetaan.

– Suomen ja Venäjän rajalla on noin tusina paikkaa, jossa rajan voi ylittää moottoroiduilla joukoilla, sanoi majuri Juha Kukkola yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalille huhtikuussa.

– Jos Venäjä rakentaa uusia rautateitä tai uudistaa vanhoja, on niihin hyvä kiinnittää huomiota, hän jatkoi.

Koska Venäjä on sitonut maavoimansa pääosin Ukrainaan, korostuu Venäjän ilma-avaruusvoimien ja merivoimien merkitys Suomen lähialueella, sotilastiedustelu katsoo.

Suomen välittömillä lähialueilla Venäjällä onkin neljä lentotukikohtaa. Toisin kuin maavoimat, ovat Venäjän ilmavoimat eri asiantuntija-arvioiden mukaan selvinneet Ukrainan sodasta verrattain vähin tappioin.

Ei välitöntä uhkaa

Suomen sotilastiedustelun mukaan Ukrainan sodassa käytettävien lennokkien tai ilmatorjunta-aseiden harhautumisen riski Suomen puolelle kasvaa iskujen jatkuessa ja monipuolistuessa.

Ukraina on tehnyt Venäjän hyökkäyssodan aikana useita iskuja myös verrattain lähelle Suomea.

Esimerkiksi syyskuussa Ukraina iski drooneilla Venäjän Itämerellä sijaitsevaan öljyterminaaliin. Itämeri on merkittävä Venäjän varjolaivaston kulkureitti.

Sotilastiedustelu painottaa, ettei ole todennäköistä, että Suomeen kohdistuisi vuoden 2026 aikana välitöntä sotilaallista uhkaa.