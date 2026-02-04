Häirintä on lisääntynyt Venäjän käymän hyökkäyssodan aikana.
Kaksi venäläistä satelliittia on häirinnyt yli kymmenen eurooppalaisen satelliitin toimintaa, sanovat eurooppalaiset turvallisuusviranomaiset brittilehti Financial Timesille.
Viranomaiset pelkäävät, että venäläistoiminta voi vaarantaa satelliittien välittämiä arkaluontoisia tietoja sekä häiritä niiden kulkuratoja ja jopa tuhota niitä.
Financial Timesin mukaan venäläiset satelliitit ovat seuranneet eurooppalaisia satelliitteja tarkemmin viimeisen kolmen vuoden aikana.
Venäjä on FT:n tietojen mukaan on käyttänyt häirintään Luch 1- ja Luch 2 -satelliittejaan, jotka ovat tehneet "riskialttiita" lentoja kohti Euroopan tärkeimpiä satelliitteja.
– Molempien epäillään tekevän signaalitiedustelua, sanoo Saksan asevoimien avaruuskomennon johtaja, kenraalimajuri Michael Traut FT:lle.
Lue myös: Trump: Putin piti sanansa
Eurooppalaisviranomaisten mukaan Luch-1- ja Luch-2 -satelliiteilla tuskin on kykyä tuhota satelliitteja, mutta ne ovat todennäköisesti keränneet Venäjälle runsaasti tietoa siitä, kuinka satelliitteja voi häiritä.
Venäjä laukaisi Luch 2 -satelliitin vuonna 2023. Sen jälkeen se on lentänyt ainakin 17 muun satelliitin läheisyydessä, Financial Times kirjoittaa. Luch 1 -satelliitti ei mahdollisesti enää ole toimi.
Venäjän on laajalti tunnustettu käyvän hybridisotaa Euroopassa niitä valtioita kohtaan, jotka tukevat Ukrainaa. Venäjään kytketyt sabotaasiepäilyt, GPS-häirintä ja kaapelirikot ovat kaikki yleistyneet alkuvuoden 2022 jälkeen.