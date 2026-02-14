CIA ei kommentoinut Washington Postille sen tietoja.
Norjassa valtion tutkija on rakentanut salassa laitteen, joka ampuu voimakkaita mikroaaltoenergian pulsseja. Hänen tarkoituksensa oli todistaa, että tämänkaltaiset laitteet ovat ihmisille vaarattomia.
Toisin kuitenkin kävi, sillä vuonna 2024 laitetta itseensä testannut tutkija sai neurologia oireita, jotka muistuttivat niin sanottua Havannan syndroomaa.
Asiasta kertovat yhdysvaltalaislehti Washington Postin (WP) lähteet, joiden mukaan Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelu CIA ja puolustusministeriö Pentagon ovat vierailleet Norjassa tutkimassa tapausta.
Norjan hallitus kertoi Postin lähteiden mukaan laitetestistä Yhdysvalloille.
Norjalaislaite rakennettiin "salaiseen tietoon" perustuen. WP:n mukaan tämä viittaa siihen, että jotain laitteeseen riittyviä tietoja varastettiin joltain vieraalta valtiolta.
CIA ei ole kommentoinut Washington Postille sen tietoja.
Testin ei kuitenkaan katsota todistavan, että Havannan syndrooman oireet ovat jonkin aseen aiheuttamia.