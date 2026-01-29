Ranskalaishyökkääjä Kylian Mbappe peräänkuuluttaa parempaa asennetta Real Madridin tähtisikermältä.
Real koki karvaan pettymyksen keskiviikkona, kun se taipui Benfican vieraana 2–4-tappioon jalkapallon Mestarien liigassa. Tämä tulos pudotti sen pois suoralta jatkopaikalta neljännesvälieriin, ja Real joutuu nyt urakoimaan ensimmäisellä pudotuspelikierroksella.
Benfica sen sijaan nousi lisäajalla tulleella 4–2-osumalla pudotuspeleihin. Real sai kaksi punaista korttia lisäajalla.
Katso yllä oleva video: Maalivahti Anatoli Trubin puski Benfican pudotuspeleihin lisäajan maalilla Realin verkkoon.
Mbappe teki ottelussa Realin molemmat maalit.
– Tässä ei ole kyse joukkueen laadusta tai taktiikoista. Joukkueella tulisi olla enemmän halua kuin vastustajalla, Mbappe totesi ottelun jälkeen.
– Ottelussa näki, että Benficalla oli kaikki pelissä, eikä sitä näkynyt meillä. Se on ongelma.
Juttu jatkuu kuvan alla.
Lue myös: Mikä tapahtumaketju! Mestarien liigan sensaatiovahti ehti herättää raivon – "Olisi saanut niin paljon rapaa"
Realin kausi on ollut turbulenttinen, sillä suurin odotuksin palkattu päävalmentaja Xabi Alonso sai hiljattain lähtöpassit, ja peliotteita alleviivaa esimerkiksi cup-tappio toisen sarjaportaan Albacetelle.
– Pelimme ei ole johdonmukaista. Meidän pitää ratkaista tämä, Mbappe summaa.
Realin kausi jatkuu La Liga -ottelulla Rayo Vallecanoa vastaan sunnuntaina.