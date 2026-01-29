Ranskalaishyökkääjä Kylian Mbappe peräänkuuluttaa parempaa asennetta Real Madridin tähtisikermältä.

Real koki karvaan pettymyksen keskiviikkona, kun se taipui Benfican vieraana 2–4-tappioon jalkapallon Mestarien liigassa. Tämä tulos pudotti sen pois suoralta jatkopaikalta neljännesvälieriin, ja Real joutuu nyt urakoimaan ensimmäisellä pudotuspelikierroksella.

Benfica sen sijaan nousi lisäajalla tulleella 4–2-osumalla pudotuspeleihin. Real sai kaksi punaista korttia lisäajalla.

Katso yllä oleva video: Maalivahti Anatoli Trubin puski Benfican pudotuspeleihin lisäajan maalilla Realin verkkoon.

Mbappe teki ottelussa Realin molemmat maalit.

– Tässä ei ole kyse joukkueen laadusta tai taktiikoista. Joukkueella tulisi olla enemmän halua kuin vastustajalla, Mbappe totesi ottelun jälkeen.

– Ottelussa näki, että Benficalla oli kaikki pelissä, eikä sitä näkynyt meillä. Se on ongelma.

Realin kausi on ollut turbulenttinen, sillä suurin odotuksin palkattu päävalmentaja Xabi Alonso sai hiljattain lähtöpassit, ja peliotteita alleviivaa esimerkiksi cup-tappio toisen sarjaportaan Albacetelle.

– Pelimme ei ole johdonmukaista. Meidän pitää ratkaista tämä, Mbappe summaa.

Realin kausi jatkuu La Liga -ottelulla Rayo Vallecanoa vastaan sunnuntaina.