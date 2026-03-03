Real Madrid koki maanantain La Liga -kierroksella yllätystappion, kun se hävisi Getafelle niukasti maalein 0–1.
Ottelun ainoa maali syntyi avausjakson lopulla, kun Martin Satrianon kaunis volley painui yläkulmaan.
Isäntäjoukkue Real Madrid hallitsi ottelutapahtumia, mutta Getafe kesti valkopaitojen rynnistyksen.
Loppuhetkillä turhautuminen otti vallan Realin Franco Mastatuonosta, joka purnasi itselleen punaisen kortin.
Paria minuuttia myöhemmin myös Getafen Adrian Liso sai punaisen kortin, kun hän sai ottelussa toisen varoituksensa, tällä kertaa ajanpeluusta.
Tappio oli Realille jo toinen perättäinen. Joukkue on nyt neljä pistettä sarjaa johtavaa FC Barcelonaa perässä.
Getafe puolestaan nousi voittonsa ansiosta 11:nneksi.