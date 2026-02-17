FC Barcelona koki maanantain La Liga -kierroksella yllätystappion Gironalle maalein 1–2.

Barcelonalla oli avausjakson lopulla erinomainen tilaisuus siirtyä johtoon, mutta teinitähti Lamine Yamal epäonnistui rangaistuspotkussaan.

Toisella puoliajalla Barcelona kuitenkin onnistui. Pau Cubarsi puski vierasjoukkueen johtoon vajaan tunnin pelin jälkeen.

Barcelonan johtoasema kesti vain reilun minuutin. Thomas Lemar sai iskeä maalin edestä täysin vapaasti Gironan 1–1-tasoihin.

Ratkaisu nähtiin 86. minuutilla. Fran Beltranin matala laukaus viuhui verkkoon ja toi Gironalle 2–1-voiton.

– Meidän on oltava itsekriittisiä. Meidän on parannettava otteitamme ja otettava itseämme niskasta kiinni, Barcelonan Cubarsi pauhasi ottelun jälkeen DAZN:lle.

– Päästimme heidät maalini jälkeen takaisin peliin liian nopeasti. Meidän on parannettava tilanteita, joissa vastustajat onnistuvat meidän maalimme jälkeen.

Tappion myötä Barcelona ei onnistunut nousemaan takaisin La Ligan kärkipaikalle. Lauantaina oman ottelunsa voittanut Real Madrid johtaa sarjaa nyt kahden pisteen turvin, kun pelattuna on 24 ottelua.

Girona puolestaan nousi voittonsa myötä sarjataulukossa 12:nneksi.