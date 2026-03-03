Real Madridin laitahyökkääjä Rodrygo ei pelaa kesällä järjestettävissä jalkapallon MM-kisoissa, kertoi espanjalaismedia Marca tiistaina. Brasilialaistähden oikeassa polvesta on revähtänyt etummainen ristiside.

Viime aikoina loukkaantumisten riivaama brasilialaishyökkääjä tuli maanantaina vaihdosta kentälle La Ligassa Madridin paikallispelissä Getafea vastaan. Hän sai osuman polveensa vain hetki sen jälkeen, kun oli astunut vaihdosta kentälle toisella puoliajalla, mutta pysyi kentällä päätösvihellykseen asti tuskaisen oloisena. Getafe yllätti Realin 1–0-voitolla Santiago Bernabeulla.



Loukkaantuminen osui Real Madridille erityisen huonoon kohtaan, sillä seuran hyökkääjistä Kylian Mbappe kärsii niin ikään polvivammasta.



Rodrygo, 25, on edustanut Real Madridia vuodesta 2019. Hän on voittanut seurassa Espanjan mestaruuden kolmesti ja Mestarien liigan kahdesti.